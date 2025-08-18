Debut soñado: Bautista Dadín, el delantero de Balcarce que llegó a Primera con River Plate

Dejó Balcarce siendo apenas un chico, con la camiseta de River como bandera. Años después, Bautista Dadín cumplió el sueño que lo acompañó desde siempre: debutar en el Monumental. Una historia de esfuerzo, distancia y amor por el fútbol que hoy tiene su recompensa.

River Plate recibió a Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y la jornada dejó marcada la primera aparición oficial de Bautista Dadín en la Primera División. El delantero de 19 años, nacido en Balcarce, se ganó un lugar en el once inicial que dispuso Marcelo Gallardo y cumplió así con el objetivo que perseguía desde que llegó al club con apenas once años.

La decisión del entrenador sorprendió en la previa: en medio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, Gallardo le dio la confianza al juvenil para que acompañe a Sebastián Driussi en el ataque. La apuesta tuvo participación directa en el desarrollo del partido. En su primera intervención, con la camiseta N°27, Dadín buscó a Driussi, quien resolvió con un derechazo para abrir el marcador. Más tarde, también estuvo presente en la jugada del 2-1, tras un remate que derivó en el gol de Giuliano Galoppo. Y en el 4-2 volvió a estar en escena, cuando un intento suyo terminó en los pies de Driussi, autor de su segundo tanto.

El delantero había disputado 19 encuentros en Reserva, en los que convirtió diez goles. Aunque en el segundo semestre volvió a tener rodaje en esa división, siempre entrenó junto a Primera y fue seguido de cerca por Gallardo, que finalmente le dio la oportunidad en el estadio Monumental.

Formado en las inferiores de Los Patos FC y luego en las millonarias, Dadín se define como “un delantero con movilidad que busca asociarse”. Hace poco más de un mes firmó su primer contrato profesional con River, que lo vincula hasta diciembre de 2028 y cuenta con una cláusula de salida de 100 millones de euros, en su momento la más alta del fútbol argentino.