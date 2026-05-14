Romina Barreiro plasmó su historia de vida en el libro «De regreso a mí»

Romina Barreiro presentará su libro “De regreso a mí” en la sala del Teatro Municipal el sábado 23 de mayo, a las 12.

La autora estará acompañada por Tatiana Beer y Fernanda Arguello, integrantes de Bianca Ediciones, quienes compartirán el encuentro junto al público presente.

Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir ejemplares de la obra una vez finalizada la actividad. Asimismo, se llevará adelante una acción solidaria en beneficio del Banco de Alimentos, invitándose a quienes concurran a colaborar con la donación de leche larga vida, que luego será destinada a familias de la comunidad.

La publicación propone un recorrido íntimo atravesado por la resiliencia, la búsqueda del equilibrio y el reencuentro personal, a partir de vivencias y experiencias transformadoras de la autora.

Barreiro manifestó su deseo de contar con el acompañamiento de la comunidad balcarceña, no sólo para compartir esta propuesta literaria y humana, sino también para sumarse a la iniciativa solidaria.