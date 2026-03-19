Desbaratan puntos de venta de droga y detienen a dos personas

En un operativo realizado durante la tarde-noche del jueves 12 de marzo, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Balcarce llevó adelante cuatro allanamientos en distintos domicilios de la ciudad y en Los Pinos, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se concretaron en inmediaciones de calles 29 entre 12 y 14, 47 entre 16 y avenida Centenario, en Balcarce, y en calles 8 entre 21 y 23 y 21 entre 12 y 14 de Los Pinos. Allí, los investigadores lograron secuestrar una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, parte de ella fraccionada en dosis destinadas a la venta al menudeo.

Durante los allanamientos también se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se había iniciado en diciembre de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida a través del sistema online de denuncias ciudadanas, que alertaba sobre la presunta venta de drogas en un domicilio de la ciudad. A partir de tareas de vigilancia y seguimiento, los investigadores lograron establecer que la actividad era desarrollada por un hombre que operaba desde su vivienda y un galpón. Posteriormente, se determinó la participación de otro sujeto domiciliado en el paraje Los Pinos, quien proveía estupefacientes y también comercializaba la sustancia en esa localidad.

Para el avance de la pesquisa se utilizaron además imágenes aportadas por el Centro Operativo de Monitoreo de Balcarce, las cuales resultaron clave para el desarrollo de las tareas investigativas.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres de 44 y 48 años, quienes fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán y deberán prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal ante la Justicia.

La causa es llevada adelante por la fiscal Laura Molina, titular de la UFI y Juicio Descentralizada de Balcarce, dependiente del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del juez Rodolfo Moure. Las órdenes de allanamiento fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 5.