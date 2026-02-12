Desde marzo se pagará de manera mensual la patente automotor en la Provincia

Los propietarios de automotores radicados en la provincia de Buenos Aires afrontarán un cambio en el mecanismo de pago del Impuesto a las Patentes. Según confirmó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), a partir de marzo el tributo dejará de liquidarse con el esquema bimestral y pasará a abonarse en 10 cuotas hasta diciembre.

Desde el organismo aclararon que la modificación responde a un cambio en el modo de facturación y que no impactará sobre el monto total anual del impuesto. La diferencia estará en la distribución de los pagos: en lugar de recibir boletas que contemplan dos meses juntos, los contribuyentes recibirán diez facturas mensuales.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es facilitar la planificación financiera de las familias. “Alivia el problema” que implica afrontar una factura con la liquidación de dos meses, señaló. Además, indicó que la medida era analizada desde hace tiempo, pero que recién pudo concretarse tras la modernización del sistema tecnológico del organismo, que antes no lo permitía. El plan oficial es avanzar en el mismo sentido con el impuesto Inmobiliario.

En relación con el monto a pagar, Girard aseguró que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado”. El funcionario admitió que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero atribuyó esa suba a que la Legislatura no aprobó la ley impositiva correspondiente, lo que generó un descalce entre las valuaciones de los vehículos y las alícuotas.

“Nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley”, sostuvo en una entrevista con Radio Provincia. Según explicó, este año se logró la aprobación del proyecto enviado por el gobernador, lo que permitió corregir esa situación. La excepción, indicó, serán los autos “de mucha valuación”, cuyos propietarios no verán una reducción nominal respecto del año anterior.