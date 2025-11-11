Aprehenden a un joven por encubrimiento tras accidentarse con una moto robada

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal, aprehendió a un joven de 18 años por el delito de encubrimiento.

El hecho ocurrió en calle 24 entre Cereijo (31) y 33, cuando el joven circulaba en una motocicleta marca Motomel sin dominio colocado. En esas circunstancias perdió el control del rodado, cayó al suelo y sufrió una lesión en el pie derecho al incrustársele el pedalín del vehículo.

Al verificar la numeración del motor y del chasis, el sistema policial informó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo desde el 9 de noviembre, en el marco de una causa por robo con intervención de la UFI Descentralizada de Balcarce.

El joven fue trasladado al Hospital Municipal, donde ingresó lúcido y consciente, quedando internado por las lesiones sufridas. Por disposición de la UFIJE de Flagrancia se dispuso su imputación y aprehensión por «encubrimiento», quedando a disposición de la justicia una vez cumplidos los recaudos legales correspondientes.