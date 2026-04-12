Detienen en Balcarce a un prófugo con pedido de captura por robo en Tucumán

En las últimas horas, personal del Gabinete Técnico Operativo, dependiente de la Estación de Policía Comunal Balcarce, logró la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia y sobre quien pesaba un pedido de captura activa.

El procedimiento se concretó tras tareas investigativas llevadas adelante por efectivos policiales, que permitieron dar con el paradero del sujeto, oriundo de la provincia de Tucumán, quien residía en esta ciudad.

Según se informó, el individuo tenía una orden de detención vigente por el delito de robo, en el marco de la causa N° 30.574, con fecha del 3 de marzo de 2026, requerida por la Justicia tucumana.

Una vez concretada la aprehensión, el detenido fue puesto a disposición del magistrado interviniente, el Dr. Carlos Lix Klett, quien avaló el procedimiento policial. Asimismo, dispuso el cumplimiento de las actuaciones de rigor, la notificación del causante por la elevación a juicio y su posterior libertad, conforme a lo establecido en la causa.