Dos allanamientos por venta de estupefacientes: se secuestró cocaína, dinero y una balanza

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Balcarce realizó dos allanamientos y requisas personales en la tarde-noche del miércoles, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en inmediaciones de calle 105 bis, entre Maipú y Maipú bis, y entre Maipú bis y Chacabuco.

Como resultado de las diligencias judiciales, se secuestró cocaína en distintas presentaciones —compacta y fraccionada para su comercialización—, dinero en efectivo, una balanza de precisión, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a principios de agosto del corriente año, a partir de una denuncia ciudadana recibida por el sistema online, que señalaba la presunta venta de estupefacientes en uno de los domicilios allanados. Durante las tareas investigativas, el personal policial detectó la participación de un segundo individuo, identificado y vinculado al primer denunciado, quien también fue objeto de allanamiento.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía local, dependiente del Departamento Judicial de Mar del Plata. Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado de Garantías N.º 4.

Como consecuencia de los resultados obtenidos, fue aprehendido un hombre de 39 años, quien fue trasladado a una unidad carcelaria. En horas de la mañana de este jueves, fue puesto a disposición de la justicia para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.