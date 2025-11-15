Dos balcarceños definen el título de la Promocional AZK

Este fin de semana, la categoría Promocional del Karting de AZK definirá el título 2025 en el Kartódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Los pilotos más jóvenes disputarán la novena carrera de la temporada, instancia en la que dos representantes locales llegan con posibilidades de consagrarse.

Se trata de Simón Silmonte y Lucio Acosta, ambos ganadores en distintas fechas del calendario. Silmonte arriba a la competencia final con una ventaja de 26 puntos sobre Acosta, en una definición que otorga puntaje especial.

Con este escenario, Balcarce podría obtener nuevamente un campeón en la especialidad.

Foto: Daniel Rivero