Eduardo Osés será el nuevo presidente de la comisión de Bomberos

La Asociación de Bomberos Voluntarios renovará sus autoridades el próximo lunes 30 de marzo, en el marco de la asamblea prevista para la elección de la nueva Comisión Directiva. En ese contexto, se confirmó que Eduardo Osés asumirá la presidencia de la entidad.

El actual titular, Silvio Cattaneo, dejará su cargo al cumplirse su mandato, dando paso a una nueva conducción. Según trascendió en las últimas horas, de cara a la renovación se presentó una única lista, lo que garantiza la designación de Osés como máximo responsable de la comisión.

Osés cuenta con una extensa trayectoria dentro de la institución, ya que ha ocupado distintos roles en la actual comisión y en gestiones anteriores, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento del funcionamiento de la entidad y una estrecha vinculación con su labor. También fue servidor público entre los años 85 y 95.

La nueva conducción asumirá formalmente el martes 1 de abril y tendrá un mandato de dos años al frente de la comisión que administra la Asociación de Bomberos Voluntarios.