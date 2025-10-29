El balcarceño Juan Francisco Alessio recibió distinción en EEUU

El joven Juan Francisco Alessio recibió la Orden de Lincoln, una distinción instituida en 1964 y proclamada por el Gobernador de Illinois, Otto Kerner Jr., para reconocer a individuos cuyas contribuciones impulsen mejoramientos en la humanidad, cuyos logros hayan traído honor al estado por su identidad con él, ya sea por nacimiento o residencia, o cuya dedicación al servicio público inspire a los habitantes de Illinois.
Desde 2022, Alessio reside y estudia en la Institución Principia College, ubicada en la ciudad de Elsah, Estado de Illinois, donde cursa una doble carrera en Administración de Empresas (con concentración en finanzas) y Economía. Además, integra el equipo de rugby D1 “Thunders Chickens” de la universidad, campeón nacional 2022.
Cada homenajeado recibe una orden firmada por el Gobernador y que lleva el Gran Sello del Estado de Illinois, certificando su investidura como laureado de la Orden de Lincoln.
Para asegurar que el reconocimiento carezca de connotación política, se creó una entidad independiente y no partidista para administrar el programa. De esta forma, se fundaron la Orden de Lincoln y la Academia Lincoln —basadas respectivamente en la Legión de Honor Francesa y la Academia Francesa— de Illinois, con Michael Butler como primer rector y principal impulsor de la iniciativa.