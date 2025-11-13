El Banco de Alimentos Balcarce vende las cajas navideñas

El Banco de Alimentos Balcarce se encuentra trabajando en la elaboración de las tradicionales cajas navideñas. El objetivo es vender 3.000 unidades, lo que permitirá sostener la demanda de alimentos que existe actualmente.

Para esta edición se preparan dos tipos de cajas: una versión Premium y otra Mediana. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2266-536895 (Marcela), 2266-533007 (Carlos), 2266-532905 (Walter), 2266-533897 (Juan Pablo) y 2266-446438 (Mariela).

En diálogo con Radio 100.9, Marcela Boullón y María Celia Duy informaron que el grupo de voluntarios comenzó este lunes con el armado de las cajas y recordaron que las personas interesadas pueden contactarse directamente con los integrantes del Banco.

“Con la compra de una caja, uno puede agradecer a sus amigos, a sus empleados y está ayudando a quienes más lo necesitan. Por eso decimos que son cajas muy especiales. No es lo mismo comprar otro tipo de cajas, éstas en particular nos ayudan a nosotros para poder transformarlo en alimentos”, señaló Boullón.

Agregó además que “acá estamos colaborando con 21 instituciones, más de 1.200 personas, el 70% son niños, así que se darán cuenta del valor que tienen estas cajas para nosotros para transformarlas en alimentos. Por eso solicitamos a la comunidad y a la zona que nos ayuden porque realmente lo necesitamos”.