El Colectivo LGTBQ+ local aclaró que la “Juntada Therian” no forma parte de su organización

Desde el Colectivo LGTBQ+ de la ciudad manifestaron su preocupación ante la convocatoria prevista para este sábado en la Plaza Libertad, donde se realizará una actividad denominada “Juntada Therian”.

A través de un comunicado, el grupo remarcó que las personas que impulsan esta iniciativa “no forman parte de nuestro colectivo”, buscando así evitar confusiones dentro de la comunidad y en la opinión pública.

En el mismo mensaje señalaron que la organización continúa trabajando “día a día” en la defensa de derechos y en el acompañamiento a integrantes de la comunidad, subrayando que aún persisten problemáticas urgentes. “Seguimos luchando por nuestra comunidad, por nuestros derechos y por nuestros compañeros y compañeras que, aún viviendo en el siglo XXI, siguen muriendo por SIDA”, expresaron.

Máximo, referente del espacio, enfatizó la necesidad de diferenciar ambas situaciones: “No todo es igual. No confundamos”.

Therian (o therianthropy) es un término que describe a personas que sienten una identificación profunda —principalmente a nivel interno, simbólico o espiritual— con un animal no humano.

No se trata de alguien que crea literalmente que es un animal en el plano físico, sino de una vivencia de identidad que suele expresarse de forma psicológica, emocional o filosófica.

Características comunes que mencionan quienes se identifican como therian:

Sienten que su forma de percibirse a sí mismos está ligada a un animal específico (por ejemplo, lobo, gato, ave, etc.).

Lo describen como una identidad interna, no como un juego, disfraz o actividad estética.

No implica una creencia delirante ni un diagnóstico clínico: es una forma de autopercepción personal.

Muchas personas lo viven de manera privada y reflexiva, sin necesidad de exteriorizarlo.

Lo que no es:

No es lo mismo que el fandom “furry” (que está más vinculado a lo artístico o recreativo).

No es una orientación sexual ni una identidad de género.

No es, en sí mismo, un movimiento social organizado.

En resumen, “therian” refiere a una experiencia identitaria individual relacionada con lo simbólico o lo subjetivo, y no tiene una relación directa con colectivos LGTBQ+ salvo que alguna persona pertenezca a ambos espacios de manera independiente.