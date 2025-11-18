El Concejo Deliberante confirmó que el Fondo de Fortalecimiento seguirá distribuyéndose entre todas las instituciones

En la última sesión del Concejo Deliberante, el vecino Jorge Durand solicitó en la banca pública que el incremento del aporte vecinal se destinara exclusivamente a cubrir el déficit del Taller Protegido. En respuesta, el cuerpo legislativo resolvió duplicar la contribución general del Fondo de Fortalecimiento Institucional.

El concejal Agustín Cassini explicó que la suba del aporte, que pasará de 600 a 1.250 pesos desde enero, permitirá un alivio parcial, aunque no resuelve el problema estructural ni puede concentrarse en una sola entidad. Señaló que la situación del Taller Protegido es “particular” dentro del mapa institucional y expresó que, además del incremento general del Fondo, podría evaluarse algún apoyo adicional. Recordó que este año uno de los lotes vendidos por el Municipio se destinó al Taller y que en futuras subastas podría repetirse el esquema.

Cassini aclaró que no existe margen para garantizar un envío automático, permanente o exclusivo. Indicó que, con más recursos disponibles, podría considerarse una partida especial de carácter momentáneo.

En relación con el planteo de Durand —quien afirmó que un aumento de 1.000 pesos por contribuyente destinado solo al Taller permitiría alcanzar los 15 millones necesarios— Cassini sostuvo que la decisión del Concejo respondió a otro criterio: asistir a todas las instituciones, muchas de las cuales atraviesan necesidades que calificó como urgentes.

Durante la exposición, Durand también pidió que la distribución del Fondo fuera mensual. Hasta ahora, el reparto era bimestral para que los montos resultaran más significativos. Cassini informó que la comisión mixta integrada por el Ejecutivo y el Concejo evaluará modificar la periodicidad y que, por la coyuntura, podría implementarse un esquema mensual para asegurar un flujo más constante de recursos.