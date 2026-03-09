El conflicto en Medio Oriente ya impacta en Argentina: subieron los combustibles y la súper en Balcarce roza los $1.800

El conflicto bélico en Medio Oriente, protagonizado por Irán e Israel en esa región de Asia y con la participación de Estados Unidos desde América del Norte, comenzó a tener consecuencias directas en la economía global y también en la Argentina, particularmente en el precio de los combustibles.

En los últimos diez días, coincidiendo con el inicio de las hostilidades, el valor de las naftas registró aumentos que oscilaron entre el 5 y el 6% en distintas zonas del país.

Las versiones comercializadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se mantienen levemente por debajo de los valores de otras petroleras. El CEO de la compañía, Horacio Marín, explicó que la estrategia de la empresa continuará sin cambios y, si bien no descartó nuevas subas, aseguró que “no habrá cimbronazos” en los precios.

La escalada del conflicto tuvo un impacto directo en el mercado petrolero internacional luego de que Irán dispusiera el cierre del Estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula una gran parte del petróleo producido en la región. Esta situación impulsó el precio del crudo y elevó el valor de los combustibles refinados en todo el mundo.

En ese contexto, el barril de Brent —referencia internacional para el precio del petróleo— superó los 100 dólares.

En Estados Unidos, el impacto fue aún mayor: el combustible registró un aumento cercano al 17%, alcanzando casi los 3,50 dólares por galón, equivalente a algo menos de un dólar por litro.

En la Argentina, el gasoil también reflejó la suba internacional del crudo. Según indicó Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, en Santa Fe el litro supera los 1.920 pesos, mientras que en la provincia de Buenos Aires ronda los 1.750 pesos.

En Balcarce, en tanto, el precio de la nafta súper de YPF se ubicaba en 1.786 pesos por litro.