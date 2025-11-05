El HCD de Balcarce analiza una modificación a la ordenanza sobre vehículos abandonados

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Balcarce está evaluando una modificación a la ordenanza municipal que regula el procedimiento para la remoción de vehículos abandonados en la vía pública. La reforma tiene como objetivo agilizar los trámites actuales y ofrecer una respuesta más rápida a este problema que afecta la seguridad, la salubridad y la higiene urbana.

La normativa vigente, la Ordenanza 97 del año 2017, establece un procedimiento para declarar el abandono de un vehículo y proceder a su remoción. No obstante, los plazos actuales han generado demoras que complican la resolución efectiva del problema.

Entre las principales modificaciones que se proponen, se encuentra la reducción de los plazos de actuación. En primer lugar, se plantea modificar el artículo 3º de la ordenanza original, el cual establece que un vehículo se considera abandonado si permanece inmovilizado o en estado de deterioro en la vía pública por más de 30 días. El proyecto propone reducir este período a solo 10 días, con el fin de acelerar el inicio del procedimiento de remoción.

Por otro lado, se busca modificar el artículo 5º, referido a la «segunda intimación». Actualmente, una vez identificado el propietario del vehículo, la autoridad de aplicación le intimida para que lo retire en un plazo de 10 días hábiles. La reforma propuesta reduciría este plazo a 5 días hábiles, lo que permitiría agilizar esta fase del proceso.

Con estos cambios, el procedimiento completo, desde la detección del vehículo hasta su posible remoción a un depósito municipal, se vería considerablemente acelerado. La justificación detrás de esta reforma es aumentar la eficacia de la ordenanza y evitar las dilaciones que afectan el orden público y la convivencia ciudadana.

Es importante recordar que, una vez que un vehículo es retirado, su propietario debe abonar los costos de acarreo y depósito, además de enfrentar una multa. Si el vehículo no es reclamado dentro de un plazo de 45 días hábiles en el depósito, el municipio procederá a su descontaminación, desguace y compactación.

Se espera que en los próximos días el HCD trate y apruebe esta modificación, con el objetivo de ofrecer al Municipio una herramienta más ágil para la remoción de vehículos abandonados en las calles de la ciudad.