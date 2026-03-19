El Instituto Adventista cumple 40 años

En este 19 de marzo, fecha profundamente significativa para nuestra ciudad -en la que también se honra a San José, patrono de San José de Balcarce-, el Municipio saluda con especial reconocimiento al Instituto Adventista Balcarce al cumplirse el 40° aniversario de su fundación.

La historia de Balcarce, desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, se encuentra atravesada por el esfuerzo colectivo, la diversidad cultural y la vocación de crecimiento.

Desde aquellos primeros debates entre “costeros” y “serranos”, que definieron el emplazamiento definitivo del pueblo, hasta su desarrollo como centro productivo y educativo, Balcarce ha sabido construir una identidad abierta, en la que confluyen tradiciones, culturas y proyectos diversos.

En ese entramado histórico se inscribe, hace cuatro décadas, el nacimiento del Instituto Adventista Balcarce. Su creación fue fruto del encuentro entre la iniciativa privada, la comunidad religiosa y el acompañamiento del Estado municipal, en una clara muestra de articulación para el desarrollo local.

A lo largo de estos 40 años, la institución ha consolidado un proyecto educativo que trasciende lo académico, promoviendo valores como la convivencia, la diversidad y la formación integral de las personas. Hoy, su comunidad educativa reúne estudiantes y familias de múltiples orígenes, reflejando el carácter plural que distingue a nuestra sociedad.

Celebrar este aniversario es también reconocer el aporte sostenido del Instituto Adventista Balcarce al crecimiento de nuestro distrito. Su presencia ha contribuido a fortalecer el perfil educativo, generando oportunidades, formando ciudadanos y consolidando lazos comunitarios que se proyectan hacia el futuro.

El Municipio acompaña este nuevo acontecimiento renovando su compromiso con la educación como pilar del desarrollo y destacando el valor de aquellas instituciones que, como el Instituto Adventista Balcarce, forman parte viva de nuestra historia y de nuestro porvenir.