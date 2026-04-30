Secuestran una moto robada y detienen a su conductor

En el marco de recorridas preventivas, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce llevó a cabo un procedimiento que derivó en el secuestro de un motovehículo con pedido activo y la aprehensión de su conductor.

El hecho se registró en la avenida Centenario entre calles 47 y 49, donde los efectivos identificaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda Wave 110 cc sin dominio colocado y con faltantes de cachas.

Al cursar los datos a través del sistema informático, mediante la numeración de motor y chasis, se constató que el rodado presentaba un pedido de secuestro activo desde el 1 de marzo de 2026, en el marco de una investigación penal preparatoria por el delito de robo en la ciudad de Mar del Plata, con intervención de la UFIJE ODEPA.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del sujeto, medida que fue avalada por el magistrado interviniente. Asimismo, se dispuso la formación de una causa por el delito de encubrimiento y el posterior traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.