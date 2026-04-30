Capacitación en salud: refuerzan la atención de infecciones respiratorias en niños

La Dirección de Salud Familiar y Comunitaria llevó a cabo esta semana una nueva instancia de capacitación destinada al personal de enfermería que se desempeña en los centros de salud del primer nivel de atención. La actividad se desarrolló en la sede del área, ubicada en calle 30 entre 19 y 17.

En esta oportunidad, la jornada estuvo enfocada en la actualización sobre el manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en pediatría, un conjunto de patologías que afectan bronquios y pulmones y que representan una de las principales causas de enfermedad grave en niños menores de cinco años, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Entre las más frecuentes se encuentran la bronquiolitis, la neumonía y la bronquitis aguda.

La capacitación estuvo a cargo de la doctora Jorgelina Blanco, especialista en neumonología infantil, y del doctor Alejandro Cano, médico pediatra y jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

Desde el área destacaron que este tipo de propuestas formativas, dirigidas tanto a profesionales como a personal no profesional del primer nivel de atención, buscan fortalecer las prácticas cotidianas en los centros de salud y contribuir a mejorar la calidad de atención brindada a la comunidad.