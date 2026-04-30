Se viene la tercera edición de la Nordic Race Balcarce

Este sábado, desde las 11.30, se llevará a cabo la tercera edición de la Nordic Race Balcarce, prueba de aventura que organiza el grupo Haciendo Senderos y Marcha Nórdica Argentina que congrega a participantes de diferentes ciudades y provincias.

Se trata de una propuesta de marcha nórdica pensado para que todos puedan participar, ya sea de manera competitiva o promocional.

El circuito enclavado en el cerro ”El Triunfo” ofrece un terreno de granza y césped de 1,5 km de recorrido. Se pueden inscribir en tres distancias: 3, 6 o 9 kilómetros.

La prueba se desarrollará individualmente en categorías de damas y caballeros: Absoluta (hasta 49 años); Master “A” (de 50 a 59 años); Master “B” (de 60 a 69 años) y Senior (más de 70).

Servirá para festejar los quince años de la Escuela de Marcha Nórdica y homenajear a los Veteranos de Guerra de Malvinas como lo hacen durante tantos años con mucho respeto y honor.