El quirófano continuará en el CIC II

La Dirección de Inspección General, a través del área de Zoonosis, continuará la próxima semana con el quirófano móvil de castraciones en inmediaciones del Centro Integrador Comunitario II, ubicado en calles 15 y 116 bis.

El servicio estará disponible para los vecinos el miércoles, jueves y viernes, a partir de las 7.30, con atención por orden de llegada, teniendo en cuenta la jornada no laborable del lunes 23 y el feriado nacional del martes 24.

El programa tiene como objetivo continuar avanzando en el control responsable de la población animal en la ciudad, promoviendo la salud y el bienestar de las mascotas. La castración, un procedimiento clave para prevenir enfermedades y evitar la sobrepoblación, se realizará de manera gratuita.