El quirófano de castraciones estará en el CIC 1

La unidad móvil de castraciones gratuitas para perros y gatos se instalará la próxima semana en el entorno del Centro Integrador Comunitario 1, ubicado en calles 3 y 20.

Las cirugías se realizarán entre las 7 y las 9, mientras que la vacunación antirrábica se ofrecerá hasta las 12, manteniendo el sistema habitual de atención por orden de llegada.

Se recuerda a los vecinos que los animales deben presentarse con 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno de líquidos, acompañados por un adulto responsable y provistos de collar, correa y una manta para su recuperación. En el caso de los gatos, deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos debidamente ventilados.