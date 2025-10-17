El quirófano móvil continuará en calles 110 y 17

El quirófano móvil de castraciones gratuitas para perros y gatos continuará operativo durante una semana más en el sector comprendido por las calles 110 y 17, con el objetivo de seguir brindando este servicio a la comunidad y a las zonas cercanas.

El servicio se ofrece por orden de llegada y se mantiene el mismo horario de atención que en las jornadas anteriores. Así, las castraciones se llevarán a cabo entre las 7 y las 9, mientras que la vacunación antirrábica estará disponible hasta la hora 12.

Los animales que se presenten para la castración deberán cumplir con ciertos requisitos para garantizar una intervención segura. Es necesario que los perros y gatos estén en ayuno sólido durante 12 horas y en ayuno líquido durante 6 horas antes de ser atendidos. Además, deben estar acompañados por una persona mayor de edad y contar con los siguientes elementos: collar, correa y manta para el postoperatorio. En el caso de los gatos, es obligatorio que sean transportados en jaulas, mochilas o bolsos ventilados.