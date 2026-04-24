El quirófano móvil continuará en Centenario y 49

La próxima semana el quirófano móvil seguirá instalado en avenida Centenario y calle 49, frente al Obrador municipal urbano.

En ese sector, la unidad destinada a castraciones brindará atención por orden de llegada, en el contexto de las políticas orientadas al bienestar animal.

La propuesta forma parte de las acciones que promueven la tenencia responsable de mascotas, favoreciendo su cuidado y contribuyendo a disminuir la presencia de animales en la vía pública.

De igual manera, se recuerda que la esterilización es fundamental para prevenir enfermedades y evitar la reproducción no deseada, tratándose de un servicio gratuito y abierto a toda la comunidad.