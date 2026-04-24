Bomberos controlan un incendio en un galpón de la zona de calle 2

Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó para controlar un incendio desatado en un galpón ubicado sobre calle 2 entre 95 y 97.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo fue contenido por el personal que acudió rápidamente al lugar, evitando que las llamas se propagaran a construcciones linderas. No se reportaron personas heridas.

Si bien las causas del siniestro aún no fueron confirmadas de manera oficial, no se descarta que el incendio se haya originado a raíz de un cortocircuito.

El trabajo de los servidores públicos evitó la propagación de las llamas.

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