Riquelme Antonetti logró su quinta victoria consecutiva

El remero local Franco Riquelme Antonetti tuvo un inicio de año arrollador en todas sus presentaciones. El balcarceño se torna imbatible en las aguas que le toca navegar.

En los últimos dos fines de semana se alzó con nuevas victorias y redondeó cinco regatas consecutivas en el primer lugar.

El 11 y 12 de abril se realizó la copa Otoño, la segunda fecha del ranking local en Ilca 6 organizado por el Club Náutico Mar del Plata. Entre los 18 inscriptos, Franco se alzó con el triunfo.

En tanto, el domingo 19 volvió a competir aunque esta vez en duplas en la regata organizada por el Yatch Club Centro Naval con una embarcación tipo J70, donde ganaron la clasificación general.

Franco se había impuesto en la Semana Internacional de Yachting, Ilca 7, en Mar del Plata; en el Campeonato Sudamericano de Porto Alegre y en la Copa Aniversario Ilca 6.