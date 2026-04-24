El Zonal del Atlántico vuelve a pista en Mar del Plata con parque reducido

Este fin de semana, el Zonal del Atlántico disputará la segunda fecha de la temporada en el Autódromo “Ciudad de Mar del Plata”, en un contexto marcado por la merma en la cantidad de autos participantes.

A diferencia de la carrera inaugural, las distintas categorías no han logrado sostener el número de inscriptos. La falta de escenarios alternativos —como el circuito de Dolores o la posibilidad de competir en Balcarce— sumado a la compleja situación económica del país, han impactado directamente en la convocatoria, desmotivando a varios pilotos.

En el Turismo Special de la Costa (TSC) serán apenas diez los protagonistas que dirán presente. Entre ellos, sobresalen los balcarceños Juan Esteban Dimuro, último ganador, y Martín Calamante, dos nombres que buscarán ser protagonistas del fin de semana.

Por el lado de la Promocional, se destaca el regreso del piloto local Lautaro Zurita, en una divisional que reuniría ocho autos, mismo número que el TC 2000 del Atlántico.

En tanto, la Monomarca contará con un parque de 14 unidades, con presencia de pilotos como Diego Petrantonio, Tomás Massa, Santiago Lantella junto a Guillermo Asat, Raúl Petruccelli y Mario Castaño.

De esta manera, el Zonal del Atlántico afrontará una nueva presentación con un parque más acotado, pero con la expectativa de ofrecer un buen espectáculo en pista.

Vale destacar que la Monomarca de APSE confirmó el miércoles que no formaría parte del espectáculo.