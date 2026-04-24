Se venderán ñoquis a beneficio del Hospital

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” sigue impulsando una propuesta solidaria con el objetivo de recaudar fondos destinados a la construcción de la nueva Guardia de Pediatría del centro asistencial.

En ese contexto, el próximo 29 de abril se llevará a cabo una venta de ñoquis de papa, con un valor de 9.000 pesos por kilo. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a fortalecer este sector clave del nosocomio

Quienes deseen colaborar pueden realizar su pedido mediante WhatsApp al 2266 672743 y abonar a través de transferencia al alias parte.risa.burro.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Mauro Russo y Pastas Zoe, que se suman a esta acción comunitaria.

Asimismo, se informó que el retiro de los pedidos se efectuará en calle 34 Nº 568, entre avenida Virgen de Luján y calle 15, en horario de 18 a 20.