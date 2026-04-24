Se anuncian fuertes vientos para el domingo

Se espera que, con el desarrollo de un sistema de baja presión al este de la provincia de Buenos Aires durante el domingo 26/4, se incrementen los vientos del sudoeste sobre gran parte de la provincia, alcanzando velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas entre 60 y 80 km/h, pudiendo ser superados especialmente en el sudoeste, sur y sudeste de la PBA.

Sobre las zonas DC 5, 6, 7 y 11, la intensificación comenzará en el transcurso de la mañana (entre las 06 y las 12 hs). En el resto de las áreas (Zonas DC 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 12; incluido el AMBA) la intensificación de los vientos se espera a partir de la tarde.

Esta situación, además, estará acompañada por lluvias y chaparrones en gran parte de la provincia, especialmente sobre la franja sur.

Las mayores intensidades se esperan en las zonas DC 6 y 7 entre las 10 y las 20 hs, especialmente en las zonas costeras, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

La intensidad de los vientos comenzará a disminuir de oeste a este a partir de la madrugada del lunes.