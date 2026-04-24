viernes 24, abril, 2026

Se anuncian fuertes vientos para el domingo

Se espera que, con el desarrollo de un sistema de baja presión al este de la provincia de Buenos Aires durante el domingo 26/4, se incrementen los vientos del sudoeste sobre gran parte de la provincia, alcanzando velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas entre 60 y 80 km/h, pudiendo ser superados especialmente en el sudoeste, sur y sudeste de la PBA.
Sobre las zonas DC 5, 6, 7 y 11, la intensificación comenzará en el transcurso de la mañana (entre las 06 y las 12 hs). En el resto de las áreas (Zonas DC 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 12; incluido el AMBA) la intensificación de los vientos se espera a partir de la tarde.
Esta situación, además, estará acompañada por lluvias y chaparrones en gran parte de la provincia, especialmente sobre la franja sur.

Las mayores intensidades se esperan en las zonas DC 6 y 7 entre las 10 y las 20 hs, especialmente en las zonas costeras, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

La intensidad de los vientos comenzará a disminuir de oeste a este a partir de la madrugada del lunes.

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