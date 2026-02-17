martes 17, febrero, 2026

El quirófano móvil desde este miércoles en San Agustín

El quirófano móvil se trasladará a San Agustín, donde funcionará desde este miércoles a viernes.
La modalidad será por orden de llegada, iniciando la actividad a las 7.30. Allí se realizarán esterilizaciones y revisiones sanitarias básicas de perros y gatos, en el marco del plan municipal orientado al cuidado responsable y a la regulación de la población animal en distintos sectores del distrito.
Se recuerda a los vecinos concurrir con sus mascotas en condiciones apropiadas y cumplir con las indicaciones del equipo profesional.

