El quirófano móvil opera en la localidad de Los Pinos

El quirófano móvil se encuentra prestando servicios en la localidad de Los Pinos. En tanto, la próxima semana se trasladará a San Agustín, donde funcionará de miércoles a viernes, debido a los feriados de Carnaval previstos para lunes y martes.

La modalidad será por orden de llegada, iniciando la actividad a las 7.30. Allí se realizarán esterilizaciones y revisiones sanitarias básicas de perros y gatos, en el marco del plan municipal orientado al cuidado responsable y a la regulación de la población animal en distintos sectores del distrito.

Se recuerda a los vecinos concurrir con sus mascotas en condiciones apropiadas y cumplir con las indicaciones del equipo profesional.

