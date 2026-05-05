martes 5, mayo, 2026

El quirófano móvil seguirá en Centenario y

La Dirección de Inspección General informa que el quirófano móvil del área de Zoonosis sigue brindando el servicio en las inmediaciones del Obrador Municipal Urbano, ubicado en avenida Centenario y 49.

Para acceder a las intervenciones, es indispensable que los animales cumplan con un ayuno previo de entre 8 y 10 horas, requisito necesario para garantizar condiciones seguras durante la cirugía.

Además, se recuerda que los perros deben concurrir con collar y correa, mientras que los gatos deben ser trasladados en jaulas, bolsos o cajas adecuadas. Estas precauciones permiten evitar inconvenientes y resguardar tanto a las mascotas como al personal interviniente.

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