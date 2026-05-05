Caravana Mercedes-Benz: estarán Oscar y Juan Fangio y Tulio Crespi

Necochea se prepara para vivir una jornada única que combinará historia, pasión y motores. El próximo domingo 10, la ciudad será escenario de una caravana de autos clásicos de la marca Mercedes-Benz, en un evento que promete convocar a fanáticos del automovilismo de toda la región.

La propuesta contará con la presencia especial de Oscar Fangio y Juan Carlos Fangio, hijos del legendario piloto Juan Manuel Fangio, considerado uno de los máximos íconos de la Fórmula 1.

El cronograma comenzará a las 13 con un paseo de velocidad controlada organizado por el Club Mercedes-Benz Argentina (Filial Mar del Plata). Se estima la llegada de unos 40 vehículos antiguos y de colección, que se presentarán en la cantina del Centro Vasco de Necochea antes de iniciar una caravana por distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

El evento también contará con la participación de Tulio Crespi, reconocido constructor y referente en el desarrollo del automovilismo nacional, lo que suma un atractivo adicional para los seguidores de la disciplina.

La actividad será libre y gratuita, y se espera una importante concurrencia de vecinos, turistas y entusiastas de los autos clásicos.

En este marco, el diario Ecos Diarios realizará la entrega de un presente conmemorativo en homenaje a la primera carrera oficial completa de Fangio, que tuvo lugar precisamente en Necochea, reforzando el vínculo histórico de la ciudad con el automovilismo.

La caravana forma parte de un recorrido regional que incluye Mar del Plata, Balcarce y Necochea, y marca un hecho inédito: será la primera vez que el Club Mercedes-Benz realice un encuentro en la ciudad, impulsado por uno de sus socios locales.