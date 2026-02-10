El Sindicato de Trabajadores Municipales denunció al Director del Hospital y a funcionarios por uso indebido de personal

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) denunció este martes ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y el Concejo Deliberante una presunta irregularidad ocurrida durante la Fiesta Nacional del Automovilismo, vinculada al uso de personal municipal del Hospital Subzonal de Balcarce.

Según informó el gremio, dos trabajadoras mucamas que cumplían funciones en los sectores de Emergencias y Clínica Médica habrían sido retiradas de sus puestos de trabajo en horario laboral para realizar tareas de limpieza en la Casa Radical, en el marco de un evento privado desarrollado el sábado pasado. Las trabajadoras se habrían retirado alrededor de las 12 del mediodía, pese a que su guardia finalizaba a las 14.

La denuncia alcanza al director del Hospital, Gabriel Angelini; al intendente Esteban Reino; al director administrativo Javier Reino, y a otros funcionarios, a quienes se les atribuye haber dispuesto el traslado del personal municipal con el argumento de recaudar fondos para la cooperadora del Hospital, puntualmente para la guardia de pediatría.

Desde el STM advirtieron que, como consecuencia de la salida de las trabajadoras, los servicios quedaron a cargo únicamente de la mucama del sector quirófano. “Esto implica un riesgo significativo, ya que el Hospital es el único efector de salud y se trata de un área sensible. La mucama de quirófano no puede cubrir otros servicios porque debe mantener parámetros estrictos de esterilidad y vestimenta específica, evitando traslados de gérmenes y cuidando la salud de los pacientes”, señalaron.

Si bien desde el sindicato aclararon que el objetivo del evento benéfico es “loable y plausible”, remarcaron que la irregularidad radica en “retirar personal municipal en horario de trabajo para otro fin, atentando contra la salud pública, desatendiendo a la ciudadanía y exponiendo a las trabajadoras a situaciones fuera de las coberturas de accidentes laborales”.

En ese sentido, el STM solicitó al Hospital toda la documentación respaldatoria: planillas de trabajo, autorizaciones de salida, responsables de la decisión y el contexto en el que se produjeron las ausencias. Además de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, se pidió la apertura de un sumario administrativo y se puso en conocimiento a los concejales.

El gremio también señaló como llamativo que, por disposición de la Dirección, los fines de semana no se otorgan permisos de salida al personal —pese a estar contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo—, aunque en este caso sí se habría permitido la ausencia de las dos trabajadoras. Asimismo, recordaron un antecedente reciente en el que, por pedido del doctor Javier Reino, se le inició un sumario a un profesional por circular fuera del quirófano con vestimenta correspondiente a ese sector, lo que, a criterio del sindicato, evidenciaría un trato desigual.

“No cuestionamos el fin benéfico, cuestionamos el uso indebido del personal municipal y del erario público, el abuso de poder y la utilización de trabajadores en horario laboral para limpiar la Casa Radical”, expresaron desde el STM, al tiempo que se preguntaron si los aportes que realizan funcionarios y concejales no hubieran sido suficientes para contratar personal externo o recurrir a voluntarios fuera de servicio.

Finalmente, el sindicato recordó un antecedente histórico ocurrido en 1991, cuando el entonces intendente Víctor Báez fue destituido tras una comisión investigadora por el uso indebido de una herramienta municipal. “No esperamos menos del Concejo Deliberante en esta oportunidad. De confirmarse los hechos, estaríamos ante una gravedad manifiesta”, concluyeron desde la entidad gremial.