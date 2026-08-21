Expectativas por el Segundo Encuentro Surero en la Casa del Bicentenario

Este sábado se llevará a cabo el Segundo Encuentro Surero, una propuesta que tendrá como escenario la Casa del Bicentenario y comenzará a las 19 horas, en el marco del Día del Folklore.

La jornada contará con la participación de reconocidos exponentes de la música surera: el payador local Cristian Méndez, Laura Bondar y “Pancho” Santarén, quienes serán protagonistas de un espectáculo con entrada libre y gratuita.

Además, durante el encuentro funcionará un buffet a beneficio de la Sociedad de Protección a la Infancia, permitiendo a los asistentes acompañar también la labor de la institución.

El subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, manifestó las expectativas que genera esta segunda edición y destacó la coincidencia con el Día del Folklore. “Tenemos muchas expectativas porque será el Día del Folklore y la segunda edición del Encuentro Surero, con invitados muy importantes, con tres números musicales para disfrutarlos”, señaló.

En ese sentido, indicó que las puertas se abrirán a las 19 y recomendó concurrir con anticipación ante la posibilidad de una importante convocatoria. “Creemos que se va a llenar bastante rápido, por estas figuras que son tan convocantes”, expresó.

Por su parte, el reconocido payador Cristian Méndez valoró la realización de la propuesta y destacó el rol de la Casa del Bicentenario en la difusión de las expresiones tradicionales bonaerenses.

“Es muy lindo que la Casa de la Cultura de una ciudad como la nuestra tome la posta de defender el folklore que más nos identifica a los bonaerenses”, sostuvo.

Méndez también resaltó la presencia de Laura Bondar y “Pancho” Santarén, a quien definió como “un tipo extraordinario y tan talentoso”, recordando además que fue ganador de Cosquín en el rubro de música surera.

El espectáculo contará también con Diego González en la conducción, mientras que Méndez tendrá a su cargo la participación como payador.

“Celebramos y aplaudimos este Segundo Encuentro Surero y ojalá que vengan muchos más”, expresó el artista local, invitando a la comunidad a acompañar una propuesta destinada a poner en valor una de las expresiones más representativas de la identidad folklórica bonaerense.