El Sindicato de Trabajadores Municipales solicitará la reapertura de las paritarias

En el marco de una reunión mantenida entre trabajadores, delegados y miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, se resolvió solicitar la reapertura de las negociaciones paritarias para el conjunto de los trabajadores municipales, incluyendo a quienes integran la Carrera Profesional Hospitalaria.

Durante el encuentro también se coordinaron acciones relacionadas con los festejos por el Día del Niño, una iniciativa que forma parte de las actividades impulsadas por la organización sindical.

Por otra parte, se realizó un repaso de las obras que fueron finalizadas y de aquellas que se encuentran actualmente en ejecución en el salón de fiestas del edificio sindical. Entre los trabajos recientemente iniciados se destaca la realización de tareas de plomería en los baños, con el objetivo de continuar mejorando las instalaciones.

Presentaciones ante la Justicia y el Tribunal de Cuentas

Otro de los puntos abordados durante la reunión estuvo relacionado con distintas situaciones que, según señalaron desde el sindicato, presentarían presuntas irregularidades vinculadas a la gestión de Reino.

En ese sentido, los presentes coincidieron en avanzar con la presentación de denuncias ante la Justicia y el Honorable Tribunal de Cuentas, anticipando que habrá novedades al respecto en los próximos días.

Cinco nuevos ingresos a través de la bolsa de trabajo

Finalmente, desde la organización sindical destacaron y celebraron los cinco recientes ingresos al Estado Municipal por vacantes, concretados mediante la bolsa de trabajo establecida en el Artículo 150 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Desde el Sindicato remarcaron la importancia de este mecanismo como herramienta para garantizar el acceso a los puestos vacantes dentro de la administración municipal, de acuerdo con lo establecido en el convenio vigente.