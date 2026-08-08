Tres aprehendidos tras un robo y un amplio operativo policial: tensión entre vecinos

Un importante despliegue policial se registró durante la tarde de este sábado luego de un robo cometido en una vivienda ubicada en avenida Primera Junta (1), entre 10 y 12. Los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del hecho.

Tras conocerse el episodio, vecinos del sector manifestaron su profundo malestar y señalaron a varios sujetos que, según sus dichos, serían conocidos en el barrio y estarían vinculados con distintos hechos delictivos ocurridos recientemente en la zona.

En medio de la tensión generada, varios frentistas se dirigieron hasta una vivienda situada en calle 10, entre Primera Junta y 3, donde sospechaban que podrían encontrarse los presuntos autores del robo.

Al llegar al lugar, dos de los sujetos ya se habían retirado, mientras que un tercero fue aprehendido luego de protagonizar un momento de tensión y amenazar con un arma blanca a los efectivos policiales que acudieron al domicilio.

A partir de entonces, se puso en marcha un amplio operativo para localizar a los otros sospechosos. Del procedimiento participaron efectivos de la Policía Comunal, con apoyo del Comando de Prevención Rural de Balcarce.

Finalmente, los investigadores lograron localizar al segundo de los señalados, quien se encontraba escondido en un domicilio de calle 16, entre Primera Junta y 3. Según trascendió, antes de la llegada de los efectivos, el hombre habría sido alcanzado por varios vecinos que le propinaron una golpiza.

Minutos más tarde, el tercer sospechoso también fue localizado en otro domicilio de la zona y quedó aprehendido.

Los tres hombres fueron trasladados a la Comisaría local, donde quedaron a disposición de la Justicia. Durante los procedimientos, además, se secuestraron distintos elementos que serían producto del robo cometido durante la mañana.

Ahora, los investigadores trabajan para establecer con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los aprehendidos en el hecho e intentan determinar si podrían estar vinculados con otros episodios delictivos registrados recientemente en distintos sectores de la ciudad.

La investigación cuenta con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce.