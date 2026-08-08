Toledo pagó solo el 40% de los salarios

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica expresó su “más enérgico repudio” contra la empresa Toledo luego de que la firma abonara únicamente el 40% de los salarios correspondientes a sus trabajadores, sin precisar cuándo completará el pago del 60% restante.

A través de un comunicado, la organización gremial cuestionó el incumplimiento y señaló que la empresa “volvió a incumplir los compromisos asumidos”, trasladando las consecuencias de la situación a los trabajadores y sus familias.

Desde el sindicato remarcaron que el pago parcial de los haberes se produjo sin garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación laboral y advirtieron que se trata de un derecho esencial de los trabajadores.

Además, cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de la empresa respecto de la fecha en que se completará el pago. Según plantearon, la incertidumbre generada profundiza las dificultades que atraviesan los empleados en el actual contexto económico.

Ante este escenario, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica se declaró en estado de alerta y movilización, mientras se aguardan respuestas de la empresa y precisiones sobre el pago de los salarios adeudados.