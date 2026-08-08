Por cuarta vez ingresaron a una vivienda y se llevaron 100 kilos de carne

Un vecino de Balcarce denunció un nuevo hecho delictivo en una propiedad ubicada en calle 12, entre 7 y 9, que actualmente se encuentra en refacción. Según relató el damnificado, sería la cuarta vez que ingresan al inmueble.

El último episodio habría ocurrido entre el 26 de julio y el miércoles 5 de agosto. Los delincuentes habrían accedido por el sector del quincho y, una vez dentro, sustrajeron aproximadamente 100 kilos de carne que estaban almacenados en un freezer. También se llevaron 12 pollos, dos cajas de patas y muslos, seis sillas y otros elementos.

Investigan las imágenes de las cámaras

La propiedad cuenta con cámaras de seguridad, aunque al momento de los hechos no se encontraban conectadas debido a inconvenientes técnicos. Sin embargo, vecinos del sector aportaron registros de sus propios dispositivos, que ahora son analizados para intentar establecer la identidad de los responsables.

El damnificado, Hernán Barakat, decidió hacer pública la situación y viralizar imágenes de los presuntos autores. “Me siento con mucha bronca, indignado por esta situación”, manifestó.

Denunció y volvieron a ingresar

Barakat realizó la denuncia policial el miércoles 5 de agosto, alrededor de las 18 horas. Sin embargo, apenas dos horas más tarde, cerca de las 20, se habría registrado un nuevo ingreso a la propiedad.

La reiteración de los hechos generó preocupación e indignación en el damnificado, quien reclama respuestas ante lo que, según señaló, ya se convirtió en una situación reiterada.

La Policía tomó intervención en el caso y continúa con la investigación, mientras se analizan las imágenes aportadas para tratar de identificar a los responsables.