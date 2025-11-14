El STM advierte por la tercerización de obras en el ámbito municipal

El Sindicato de Trabajadores Municipales expresó su preocupación por la tercerización de obras y la subcontratación laboral para la ejecución de distintos trabajos a cargo del área de Obras Públicas.

Según indicaron, un caso reciente es la apertura de la Licitación Pública N° 4/25, que prevé externalizar tareas específicas vinculadas a la tercera etapa del plan de reacondicionamiento del primer piso del Hospital Municipal. Para esta obra, el Municipio destinó un presupuesto superior a los 201 millones de pesos.

Desde el sindicato señalaron que, si bien existen tareas puntuales que requieren la intervención de terceros, el área de Obras Públicas cuenta con personal capacitado para desarrollar labores como albañilería, plomería, electricidad, pintura, poda y mantenimiento de calles.