El STM denuncia nuevamente irregularidades en el otorgamiento de horas extras en el Hospital

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires declaró su competencia y recibió la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), referida al otorgamiento irregular de horas extras en el Hospital.

El gremio elevó la solicitud junto con documentación que detalla la existencia de trabajadores con hasta 100 horas adicionales, incluidos feriados, en períodos donde no coinciden las horas habituales con las horas extras registradas.

Según el sindicato, el convenio colectivo establece en su artículo 30 que debe existir un memorándum mensual de horas extras en el que todos los trabajadores puedan inscribirse. También señalaron casos en los que no se cumpliría con las 12 horas obligatorias de descanso entre jornadas.

Días atrás, el STM solicitó el resumen de horas extras. Según informó el gremio, el director del Hospital respondió mediante una nota de la asesoría legal indicando que dicha información no era competencia del Sindicato. Para el STM, esta respuesta contradice declaraciones realizadas en medios por Ridao.

Esta sería la segunda denuncia contra la dirección del nosocomio.