El Sub 13 de Balcarce buscará sus primeros puntos ante Mar del Plata

El seleccionado Sub 13 de la Liga Balcarceña de Fútbol afrontará este miércoles su tercera presentación en el torneo organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (FFBP). En esta oportunidad, el conjunto balcarceño visitará a Mar del Plata, con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la competencia.

El encuentro se disputará desde las 15 en el predio del Complejo Deportivo Juan Esnaider, ubicado sobre el kilómetro 382 de la Autovía 2. El partido contará con el arbitraje de una terna de Ayacucho, encabezada por Gonzalo López.

El elenco balcarceño llega a este compromiso con dos derrotas en igual cantidad de presentaciones y buscará revertir ese comienzo para mantenerse con posibilidades en la Zona 3.

En la jornada inaugural, Balcarce cayó como local frente a General Madariaga, mientras que posteriormente sufrió una nueva derrota en su visita al Partido de La Costa.

Frente a Mar del Plata, el seleccionado Sub 13 tendrá así una nueva oportunidad para recuperarse y comenzar a sumar en el certamen bonaerense.