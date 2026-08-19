Dolor por el fallecimiento de Cristian Echevarría, trabajador municipal y apasionado por Racing

Tenía 48 años y durante los últimos 18 años se desempeñó en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”. Su partida generó profundo pesar entre sus compañeros de trabajo y en la comunidad de Balcarce.

El fallecimiento de Cristian Echevarría, ocurrido en las últimas horas, provocó profundo dolor entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y autoridades de la Municipalidad de Balcarce.

Cristian tenía 48 años y desarrolló una extensa trayectoria como agente municipal. Había ingresado a la Administración comunal en 2004, desempeñándose inicialmente en el Complejo Polideportivo Municipal. Con el paso de los años también formó parte de las áreas de Mantenimiento y Mayordomía y de Cultura, hasta llegar al Teatro Municipal “Luis A. Conti”, donde trabajó durante los últimos 18 años.

Quienes compartieron con él su recorrido laboral resaltaron especialmente su compromiso, compañerismo y el vínculo construido a lo largo de tantos años dentro de la Municipalidad.

Más allá de su actividad laboral, Cristian era reconocido por su pasión por el Club Racing de Avellaneda, una de sus grandes aficiones. Su amor por la institución académica formaba parte de su identidad y era conocido por quienes lo rodeaban.

Desde el Municipio expresaron su profundo pesar por la pérdida y acompañaron a sus familiares y seres queridos en este momento de enorme tristeza.

“Todo el personal acompaña a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, señalaron desde la comuna, haciendo llegar sus condolencias y expresando su afecto ante una pérdida que enluta a toda la comunidad municipal.