“Las Cuenteras de la Cuadra” presentan “Cuentos para desarrugar el alma”

En el marco del mes de las infancias, el grupo de narración oral “Las Cuenteras de la Cuadra” presentará este viernes 21 de agosto el espectáculo “Cuentos para desarrugar el alma”, una propuesta que invita a reencontrarse con la imaginación, las emociones y aquellos sentimientos vinculados a los primeros años de vida.

La función se llevará a cabo desde las 18 en la sede de la Asociación Mutual de Balcarce, ubicada en calle 22 N° 765, entre 21 y 23.

A través de diferentes relatos, las narradoras buscarán transportar al público hacia aquellas vivencias de la infancia en las que todo parecía posible y la imaginación ocupaba un lugar central. La propuesta apunta también a recuperar la alegría y la capacidad de emocionarse, bajo la premisa de que “la alegría está en el alma y no en la edad”.

El espectáculo propone como mensaje central “Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño”, invitando a reflexionar sobre la infancia y sobre ese niño interior que, según plantean las narradoras, todos llevamos dentro y no deberíamos ocultar.

En tiempos atravesados por una permanente conexión tecnológica pero, muchas veces, por una menor comunicación cara a cara, “Las Cuenteras de la Cuadra” buscan reivindicar el encuentro y el disfrute compartido a través de la narración, la risa y la emoción.

En esta oportunidad, participarán como narradoras Marta Castro, Cristina Murcia, Lía Sitjas, Mónica Angelucci, Mariela Idiart y María Ragusa, mientras que la conducción estará a cargo de Cristina Scarpati.

El cierre del espectáculo contará con la presentación de Valentina Bilotta, quien aportará sus canciones y el ritmo que caracteriza sus actuaciones.

La propuesta invita a compartir una tarde diferente y a recuperar, a través de los cuentos, aquellas emociones y recuerdos que forman parte de la infancia y que pueden seguir acompañando a lo largo de la vida.