La familia de Rufino ya reunió el dinero para comenzar su tratamiento en India

Rufino, un niño de 7 años de Balcarce, podrá viajar el próximo mes a la India para iniciar un tratamiento con Cytotron, una tecnología que busca favorecer la regeneración del tejido cerebral dañado y estimular la formación de nuevas conexiones neuronales. La familia logró reunir cerca de 60 mil dólares, lo que permitió asegurar dos de los tres ciclos previstos.

Después de meses de campaña y del acompañamiento de vecinos e instituciones de Balcarce, la familia de Rufino alcanzó un objetivo fundamental: reunir el dinero necesario para comenzar el tratamiento que representa una nueva esperanza dentro del extenso proceso de rehabilitación que atraviesa el pequeño.

El tratamiento con Cytotron se llevará adelante en la India y estará compuesto por tres ciclos, con una inversión total de 90.000 dólares. Hasta el momento, la familia logró reunir aproximadamente el 70% del monto, cifra que permitió reservar el turno y garantizar el lugar de Rufino como paciente.

Además, con lo recaudado pudieron adquirir los pasajes para viajar el próximo mes y afrontar el costo de dos de los tres ciclos que deberá realizar en el país asiático.

El apoyo de Balcarce y la difusión nacional

La campaña solidaria comenzó con el acompañamiento de vecinos de Balcarce, que desde el primer momento se sumaron para ayudar a la familia a alcanzar el objetivo.

En las últimas horas, Jenifer Guridi y Darío Cerezuela, padres de Rufino, fueron recibidos en Crónica TV y participaron de otros medios de alcance nacional. La difusión de la historia permitió incrementar considerablemente la recaudación y acercar a la familia a la meta.

Gracias a esos aportes, la cifra reunida se ubicó cerca de los 60 mil dólares, un monto que representa un paso decisivo para que Rufino pueda iniciar su tratamiento.

“Afortunadamente, con el aporte de todos vamos a poder cumplir con el objetivo de viajar a la India para que Rufino tenga su tratamiento”, señaló Jenifer Guridi.

Ahora, con el viaje asegurado y dos de los tres ciclos cubiertos, la familia continúa adelante con la esperanza puesta en el tratamiento y en la posibilidad de brindarle a Rufino una nueva herramienta para avanzar en su rehabilitación.

Venta de pollos para seguir sumando

Como parte de la campaña, la familia organizará una venta de pollos asados que se realizará el domingo 30 de agosto en el Club Ferroviarios.

Quienes quieran colaborar podrán reservar su pedido comunicándose con familiares, amigos o directamente con Darío Cerezuela al 2266-41-9089. Además, informaron que quienes no puedan retirar el pollo en el club podrán solicitar el envío a domicilio.