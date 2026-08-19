Festival de la Niñez: una tarde para jugar, compartir y disfrutar en Plaza Libertad

El próximo domingo 23 de agosto, de 14:30 a 17:30, la Plaza Libertad será escenario del Festival de la Niñez, una propuesta organizada conjuntamente por el “Club después del cole” y la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Balcarce.

La jornada fue pensada como un espacio de encuentro para niños y familias, con distintas actividades recreativas, juegos, música y espectáculos, buscando ofrecer una tarde diferente y abierta a toda la comunidad.

La iniciativa surgió a partir de la convocatoria a distintos espacios, instituciones, emprendedores y propuestas del ámbito público y privado que forman parte de la vida comunitaria de Balcarce. La intención es construir entre todos una jornada especialmente destinada a las infancias.

Durante la tarde, los niños y niñas podrán recorrer las distintas propuestas y elegir libremente aquellas actividades que quieran disfrutar. Habrá juegos, inflables, propuestas recreativas, shows artísticos y bandas de música, además de la participación de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil.

También se sumarán distintos emprendedores y espacios de la ciudad, ampliando la oferta de actividades y propuestas para quienes se acerquen a la plaza.

Uno de los principales objetivos del festival será garantizar la participación de todas las infancias. Por ese motivo, habrá propuestas gratuitas, otras a la gorra y algunas con precios accesibles, procurando que ningún niño quede afuera por cuestiones económicas.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse el próximo domingo a Plaza Libertad para disfrutar de una jornada con juegos, música, espectáculos y sorpresas, en un espacio pensado para compartir, encontrarse y celebrar a las infancias.