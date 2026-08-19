El Consejo Escolar abrió una licitación para trabajos de adecuación en el marco de la Ley Joaquín

El Consejo Escolar de Balcarce informó a la comunidad y a los contratistas interesados sobre el llamado a Licitación por Propuesta Presupuestaria Especial, destinada a la realización de trabajos de adecuación en establecimientos educativos, enmarcados en la denominada “Ley Joaquín”.
Desde el organismo se solicitó a quienes deseen participar realizar una lectura detallada del pliego y completar las ofertas utilizando estrictamente la plantilla oficial incluida en la documentación de la convocatoria.
La apertura de las propuestas se realizará el próximo jueves 27 de agosto, a las 10, en la sede del Consejo Escolar de Balcarce, ubicada en calle 18 N° 595, planta alta.
Documentación obligatoria
Los interesados deberán presentar dentro del sobre la documentación requerida para participar de la convocatoria. Entre los requisitos establecidos se encuentran:
- Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado.
- Documentación administrativa y legal vigente.
- Constancia vigente del Formulario A-404 W2.
- Credencial de Proveedor del Estado, en caso de poseerla.
- Garantía de Mantenimiento de Oferta, requisito excluyente.
Desde el Consejo Escolar remarcaron la importancia de cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación de acuerdo con lo establecido en el pliego.
Ante cualquier duda o consulta, los interesados podrán acercarse de manera presencial a la sede del Consejo Escolar de Balcarce para recibir información sobre la convocatoria.