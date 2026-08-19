El Consejo Escolar abrió una licitación para trabajos de adecuación en el marco de la Ley Joaquín

El Consejo Escolar de Balcarce informó a la comunidad y a los contratistas interesados sobre el llamado a Licitación por Propuesta Presupuestaria Especial, destinada a la realización de trabajos de adecuación en establecimientos educativos, enmarcados en la denominada “Ley Joaquín”.

Desde el organismo se solicitó a quienes deseen participar realizar una lectura detallada del pliego y completar las ofertas utilizando estrictamente la plantilla oficial incluida en la documentación de la convocatoria.

La apertura de las propuestas se realizará el próximo jueves 27 de agosto, a las 10, en la sede del Consejo Escolar de Balcarce, ubicada en calle 18 N° 595, planta alta.

Documentación obligatoria

Los interesados deberán presentar dentro del sobre la documentación requerida para participar de la convocatoria. Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado.

Documentación administrativa y legal vigente.

Constancia vigente del Formulario A-404 W2.

Credencial de Proveedor del Estado, en caso de poseerla.

Garantía de Mantenimiento de Oferta, requisito excluyente.

Desde el Consejo Escolar remarcaron la importancia de cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación de acuerdo con lo establecido en el pliego.

Ante cualquier duda o consulta, los interesados podrán acercarse de manera presencial a la sede del Consejo Escolar de Balcarce para recibir información sobre la convocatoria.