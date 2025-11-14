El Taller Protegido expuso su situación económica ante el Concejo Deliberante

El vecino Jorge Durand utilizó la banca pública del Concejo Deliberante para advertir que el Taller Protegido atraviesa una crisis económica que podría derivar en su cierre. En diálogo con Radio 100.9 indicó que la institución, de cuya comisión directiva forma parte, requiere 15 millones de pesos mensuales para funcionar y sólo recibe 1,5 millones, lo que generó una deuda de 50 millones.

Durand recordó que el Taller se rige por la Ley 26.816, que obliga a generar ingresos propios pese a las limitaciones productivas de los operarios con discapacidad. Señaló que las colaboraciones solidarias “ya no alcanzan” y propuso actualizar el Fondo de Fortalecimiento Institucional, actualmente de 600 pesos por contribuyente, para asegurar un ingreso mensual estable. Explicó que cuando el Fondo fue creado beneficiaba a tres instituciones, luego a cinco y en la actualidad a muchas más, lo que redujo su impacto.

Tras el planteo, el Concejo Deliberante modificó por unanimidad el punto 13 del artículo 72 de la ordenanza, elevando el aporte del Fondo de Fortalecimiento Institucional de 0,62 UT a 1,37 UT, y de 0,5 UT a 1,25 UT en el inciso b, con el objetivo de incrementar los recursos destinados al Taller.

La concejala Viviana Erreguerena (FdT) señaló que uno de los terrenos puestos a la venta por el Departamento Ejecutivo será destinado íntegramente al Taller debido a la urgencia de la situación económica.

Durand afirmó que el Taller podría cerrar sus puertas y agregó que en las últimas horas se rompieron las tres máquinas utilizadas por los operarios, lo que implicará un gasto significativo para su reparación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...