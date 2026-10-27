El Zonal del Atlántico no volverá a correr en Balcarce y trasladó la próxima fecha a Mar del Plata

Tras los incidentes y las roturas de varios autos durante la competencia en el autódromo Juan Manuel Fangio, los presidentes de las categorías resolvieron cambiar el escenario de la próxima fecha, prevista inicialmente en el trazado serrano. La actividad se desarrollará el 14 y 15 de noviembre en Mar del Plata.

Luego de lo ocurrido durante la última competencia del Zonal del Atlántico en Balcarce, los presidentes de las categorías que integran la divisional resolvieron no volver a correr en el autódromo Juan Manuel Fangio y trasladar la próxima fecha al Autódromo de Mar del Plata, los días 14 y 15 de noviembre.

Si bien la posibilidad de modificar el escenario de la competencia había cobrado fuerza durante el domingo, la decisión se confirmó este martes por la tarde, tras una reunión realizada en la sede de la Federación Mar y Sierras.

Durante el encuentro, los dirigentes analizaron la situación generada por los múltiples accidentes registrados en el trazado balcarceño y las roturas que sufrieron varios vehículos. Finalmente, determinaron que la próxima presentación se dispute en Mar del Plata, en lugar de regresar a Balcarce, tal como estaba previsto originalmente.

El cambio de escenario abre un panorama de incertidumbre para el futuro inmediato del Zonal del Atlántico. Cada uno de los presidentes deberá trabajar para recomponer la relación con sus pilotos luego de lo sucedido durante la competencia en el Juan Manuel Fangio.

En tanto, la sede del premio coronación todavía no fue definida. La decisión será evaluada más adelante, una vez que las categorías analicen los próximos pasos y el escenario en el que finalizarán la temporada.