Radio Puntonueve celebra 22 años en el aire de Balcarce y agradece el acompañamiento de la comunidad

Radio Puntonueve agradece todas las muestras de afecto recibidas al cumplir 22 años de permanencia en el aire de la ciudad de Balcarce, reafirmando su compromiso con la información y el acompañamiento cotidiano de la comunidad.

Con un equipo periodístico que trabaja día a día para informar con claridad sobre los principales acontecimientos locales, la emisora busca reflejar el pulso de la ciudad y acercar a sus oyentes las noticias que forman parte de la actualidad.

A través de su diario digital, www.puntonueve.com.ar, Radio Puntonueve canaliza también la información y continúa apostando al crecimiento, con la mirada puesta en los desafíos que vienen.

En este nuevo aniversario, Liliana Morrone, Carlos Panaggio, Alfredo Divito, Felipe Pinilla, Cristian Méndez, Ignacio Melucci, Olga Colella, Guillermo Salvatierra, Marisel Ariza y Ariel Bibbó agradecen la cercanía, el afecto y la compañía recibidos durante estos años.

Con la satisfacción de celebrar un nuevo aniversario, Radio Puntonueve renueva su compromiso con Balcarce y con quienes, día tras día, eligen acompañarla.

¡Gracias por ser parte de la historia de nuestra querida radio!