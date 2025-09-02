EMDAB dijo presente en la 7ª edición del «Desafío de los Leones»

En una jornada marcada por el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo, la Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Balcarce, en su modalidad de ciclismo, participó de la 7ª edición del “Desafío de los Leones”, realizada el pasado domingo 31 de agosto en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

A pesar de las inclemencias del tiempo —lluvia persistente, terrenos barrosos y caminos sinuosos— la competencia se llevó a cabo con total normalidad. Más de setenta parejas provenientes de diferentes localidades se dieron cita en el tradicional anfiteatro del Cerro “El Triunfo”, punto de partida de un recorrido desafiante y lleno de emoción.

Para la Escuela, esta fue su segunda participación en este evento. La experiencia resultó enriquecedora tanto para quienes ya habían afrontado el desafío con anterioridad, como para quienes se sumaron por primera vez, enfrentando nuevos límites y demostrando el valor del compromiso en cada jornada de entrenamiento. El ciclismo adaptado, con su carga de adrenalina y emociones, volvió a dejar huella.

Propuestas como esta, impulsadas por instituciones locales como el Club de Leones, representan una oportunidad clave para fomentar la inclusión, permitiendo que más personas con discapacidad accedan al deporte y disfruten de sus beneficios físicos, emocionales y sociales. Esta apertura no solo favorece a los deportistas, sino también a sus familias y entornos cercanos.

La práctica conjunta entre personas con y sin discapacidad fortalece vínculos, derriba barreras y promueve la igualdad de condiciones en un ámbito donde la superación personal es protagonista. En este contexto, el ciclismo se convierte en una herramienta de libertad, una vía para experimentar independencia, mejorar la salud general y conectar con otros en un entorno de camaradería.

La vivencia dejó momentos memorables: desde el aliento de los corredores de elite, el entusiasmo de los banderilleros, hasta el reconocimiento del público que alentaba por nombre a cada atleta. Todos estos gestos reflejaron un espíritu de comunidad que va más allá de la competencia.

Darío, Agustín y Edgardo, atletas de EMDAB, junto a sus profesores Gastón y Marisol, fueron parte de esta inolvidable jornada. El acompañamiento recibido desde el inicio fue clave, y el agradecimiento se extiende a cada persona e institución que hizo posible esta participación.

En palabras de Omar Arreguito, coordinador de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado: “Simplemente gracias por la oportunidad”.